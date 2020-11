Parmi les 20 joueuses, le sélectionneur Olivier Krumbholz a décidé de partir avec les trois gardiennes Cléopatre Darleux, Laura Glauser et Amandine Leynaud. L'arrière droite de Ljubljana Océane Sercien-Ugolin, testée positive au Covid-19 en début de semaine, fait partie du groupe, son test effectué vendredi matin étant revenu négatif. Le sélectionneur devra donner une liste de 16 joueuses avant le premier match contre le Monténégro le 4 décembre, et pourra effectuer des changements en cours de compétition (deux au premier tour, deux au tour principal et deux pour le week-end final).

A Herning, elles se retrouvent au 1er tour avec le Monténégro, la Slovénie et le Danemark et croiseront, en cas de qualification pour le tour principal, avec les trois premières du groupe de la Russie, l'Espagne, la Suède et la République tchèque. Les Bleues restent sur l'échec du Mondial 2019 au Japon et une élimination dès le 1er tour.