L'Euro 2022 se termine ici pour les Bleues. Invaincue lors des tours préliminaire et principal, l'équipe de France s'est largement inclinée en demi-finale contre la Norvège (28-20). Stine Oftedal, énorme sur le terrain ce vendredi soir, a été élue joueuse du match. Dimanche, les joueuses d'Olivier Krumbholz affronteront le Monténégro pour la troisième place de cette compétition tandis que les Norvégiennes joueront contre le Danemark pour le titre.

Une première mi-temps encourageante

"On a l'intention de les regarder droit dans les yeux, on est la seule équipe invaincue dans cette compétition, on ne fera pas de complexe". Avant la rencontre, au micro de BeIN Sports, Olivier Krumbholz a souhaité balayer les souvenirs des deux dernières finales de l'Euro 2020 et du Mondial 2021 perdues par les Bleues face à la Norvège. Mais, pour la première fois depuis le début de ce championnat européen, l'équipe de France s'est retrouvée menée au score.

Si le sélectionneur a assuré ne pas avoir prévu de plan anti-Henny Reistad ou anti-Stine Oftedal, cette dernière a su en profiter. Première buteuse de cette demi-finale, la demi-centre norvégienne s'est imposée dans la défense des Bleues en première mi-temps (5/6) tandis que Nora Mork a été chirurgicale sur jet de 7 mètres (5/5). Malgré une domination dans le premier quart d'heure, les Scandinaves ont ensuite été gênées par les Tricolores.

Une deuxième période ratée

Les joueuses d'Olivier Krumbholz, qui jouaient pour la première fois de cet Euro 2022 contre une équipe mettant du rythme, ont mis en place le plan de leur sélectionneur en passant en 1-5 en défense avec une Estelle Nze Minko avancée. Gênées, les Norvégiennes n'ont pas pu creuser l'écart malgré des échecs au tir de la part des Bleues à l'image des trois ratés d'Océane Sercien face à Silje Solberg. À la pause, les championnes du monde menaient d'un but face aux championnes olympiques (12-11).

Pauletta Foppa et Maren Aardahl en duel lors de France - Norvège Crédit: Imago

Néanmoins, au retour des vestiaires, cette demi-finale a finalement basculé et les mauvais souvenirs des dernières confrontations ont refait surface. Défensivement, l'équipe de France a perdu toute sa solidité. Henny Reistad (5/10), Stine Oftedal (7/10) et surtout Nora Mork (8/10), auteur d'un énorme 7/7 au jet de 7 mètres, n'ont cessé de fusiller Cléopatre Darleux (7/30, 23%), bien en-dessous de ses standards dans cette compétition.

La Norvège, véritable bête noire des Bleues

De l'autre côté, les Françaises, à l'image d'Océane Sercien (1/5) ou encore Orlane Kanor (3/8), ont tremblé face à Silje Solberg (14/34, 41%). La gardienne norvégienne est entrée dans la tête des Tricolores tandis que Katrine Lunde a arrêté un jet de 7 mètres de Grace Zaadi décisif à la 46e minute alors que les Bleues pouvaient revenir à deux buts. Dans les dix dernières minutes, la machine scandinave a déroulé et l'équipe de France s'est inclinée de huit buts (28-20).

Après les finales de l'Euro 2020 et du Mondial 2021 mais surtout de la demi-finale du championnat européen de 2016, date de la dernière demi perdue par les joueuses d'Olivier Krumbholz, les Bleues s'inclinent une nouvelle fois contre les Norvégiennes. Dimanche, la France jouera le Monténégro, équipe battue 27-19 lors du tour préliminaire, pour le match pour la troisième place tandis que la Norvège affrontera le Danemark pour le titre.

