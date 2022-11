Les Bleues réussissent leur entrée en lice et lancent idéalement son Euro 2022. À Skopje, l'équipe de France a battu 24-14 la Macédoine du Nord pour son premier match dans ce championnat d'Europe.

Solides défensivement, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont été légèrement moins performantes offensivement face à un adversaire inférieure. Le point positif est la mise en route du groupe puisque toutes les joueuses ont eu du temps de jeu ce samedi. Les championnes olympiques ont désormais rendez-vous avec la Roumanie puis les Pays-Bas.

"On devrait leur poser des problèmes avec notre bonne défense". Olivier Krumbholz, sélectionneur emblématique de l'équipe de France féminine, a prévenu au micro de BeIN Sports avant le match. Durant 15 minutes et 14 secondes, les Bleues ont parfaitement repoussé les attaques de la Macédoine du Nord et n'ont pas encaissé le moindre but. Cléopatre Darleux y a été pour beaucoup puisqu'elle a réalisé neuf arrêts (64%), dont deux pastis, lors de la première période. La gardienne tricolore a même été élue meilleure joueuse du match par l'EHF.

Offensivement, les Bleues ont eu plus de mal, notamment lors des attaques placées. Face à des Macédoniennes agressives, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont réussi à creuser réellement l'écart grâce à des montées de balle rapides et une bonne entrée de Coralie Lassource, meilleure buteuse française lors du premier acte (3-3). À la pause, les championnes olympiques comptaient un avantage de sept buts (12-5).

Krumbholz a pu faire tourner

En deuxième mi-temps, les Bleues ont joué été plus portées sur le jeu aux ailes. Les ailières Coralie Lassource, Alicia Toublanc, Lucie Granier et Chloé Valentini ont marqué 10 des 24 buts tricolores de la soirée. Floriane André, entrée en jeu dans le but à la place de Cléopatre Darleux, a fait preuve de sérénité pour sa première compétition avec la sélection et a fait les arrêts nécessaires. Sans trembler, les vice-championnes du Monde se sont finalement imposées 24-14.

Avant d'affronter la Roumanie lundi (20h30) et les Pays-Bas mercredi (20h30), Olivier Krumbholz, qui estime que cette compétition doit être « utile pour 2024 » en avançant « individuellement et collectivement », a pu concerner tout son groupe puisque toutes les joueuses présentes sur la feuille de match ont joué et des cadres comme Béatrice Edwige, touchée à l’œil en première période, et Grace Zaadi ont été préservées.

