"On attend tous une belle réaction." L'élimination sèche en demi-finale de l'Euro 2022 de handball L'élimination sèche en demi-finale de l'Euro 2022 de handball par la Norvège (28-20), vendredi doit remettre les Bleues sur les rails vers les JO de Paris 2024, à vingt mois de l'échéance. Le voyage commence dès dimanche (17h45) face au Monténégro

Il y a beaucoup de travail collectivement et individuellement, jusqu'aux Jeux olympiques, notre cible

Après treize jours d'un parcours sans faute, l'impression de supériorité dégagée par les joueuses d'Olivier Krumbholz s'est fracassée une nouvelle fois sur les fjords de Norvège au championnat d'Europe de handball. Comme en finale de l'Euro 2020 et du Mondial 2021, les Bleues sont tombées face à la "Norge".

Même s'il espère une "belle réaction", le sélectionneur, qui a visionné la claque dans la nuit, exclut la thèse de l'accident, comme ses cadres. "Il y a beaucoup de travail collectivement et individuellement, jusqu'aux Jeux olympiques, notre cible", reconnaît le technicien messin. "Depuis le Mondial (l'an passé en Catalogne), de toute façon, j'ai dit aux joueuses que je pensais que les Norvégiennes étaient repassées devant nous. Qu'il faudrait inverser ce rapport de force."

Souvent maladroites sur leurs trop rares montées de balle vendredi face à leurs rivales boréales, les championnes olympiques ont peiné en attaque où la différence de niveau entre le trio d'arrières norvégiennes --Oftedal, Mork et Reistad-- et les Françaises était flagrant. "C'est un signal d'alarme", reconnaît le pivot Béatrice Edwige.

"Elles avaient besoin de deux attaques pour marquer. Nous, il nous en fallait six. J'exagère mais c'est le ressenti que j'ai eu depuis le banc." Dans ce secteur, l'absence de Méline Nocandy, gravement blessée à un genou en octobre, a pesé car l'ex-Messine partage le rôle de demi-centre avec Grâce Zaadi.

Mais les Scandinaves n'étaient pas non plus au complet en attaque où manquait une pièce de taille : leur pivot Kari Brattset, meilleure joueuse du Mondial 2021, devenue mère en début de mois. "On dit souvent qu'on apprend beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire. Pour le coup, on est en plein dedans. Ce n'est pas une défaite en ayant raté le dernier but, appuie la capitaine Estelle Nze Minko. Ce match-là est fort en enseignements."

La France d'Estelle Nze Minko s'est inclinée devant la Norvège Crédit: Imago

"L'attaque a plombé notre mental et ça a fini par nous plomber aussi la défense", commente Olivier Krumbholz que la disparité physique inquiète également. "Physiquement, il n'y a pas eu photo, constate-t-il. En ce sens, le match contre le Monténégro est très important. Si on est encore en très grande difficulté sur le plan physique, ça veut dire qu'on ne tient plus une compétition en totalité et qu'il faudra en tirer toutes les conséquences."

On ne veut pas partir avec la médaille au chocolat

Cet ultime match pour la médaille de bronze est plus lourd d'enjeu qu'il n'y paraît. Parce que les Bleues ont un statut à défendre, d'abord celui de championnes olympiques et aussi celui d'une équipe ayant collectionné sept médailles lors de ses huit derniers tournois. Passer à côté cette année, en l'absence des Russes, vice-championnes olympiques ferait mauvais genre.

"On ne veut pas partir avec la médaille au chocolat", résume Béatrice Edwige. L'excès de confiance face à une équipe dominée dans les grandes largeurs au tour principal (27-19) est un danger. D'autant que la petite république des Balkans (620 000 habitants), absente des podiums internationaux depuis dix ans et sa fastueuse année 2012 (or olympique et argent à l'Euro), n'aborde pas ce match dans les mêmes conditions.

"Ça fait longtemps qu'elles ont pas une médaille, elles ont des fans en fusion qui font le déplacement, énumère Béatrice Edwige. C'est une équipe contente d'être là, de pouvoir jouer sa place." Animée aussi par le dernier match international de sa capitaine Jovanka Radicevic, 36 ans et championne olympique à Londres. Edwige prévient : "Si on n'est pas dans l'énergie, on va s'en prendre dix."

