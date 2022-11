Un beau soleil surplombe la Maison du handball, à Créteil en cette fin octobre, lorsque la presse est conviée à rencontrer, une dernière fois avant le début des choses sérieuses, les championnes olympiques de Tokyo 2020. Après un entraînement où elles répètent des situations d’attaque, les Bleues devisent tranquillement sur le bord du terrain. Les rires et les blagues fusent, dans une atmosphère plutôt décontractée pour une nation qui, lors de l’Euro organisé en Macédoine du Nord, au Monténégro et en Slovénie (4-20 novembre), tentera une nouvelle fois de faire sa loi, un an après la finale du Mondial perdue face à la Norvège.

Nommée capitaine en septembre, Estelle Nze Minko symbolise cette joie de vivre qui anime les joueuses d’Olivier Krumbholz, qui semble lui beaucoup plus préoccupé par l’état de ses troupes et les défis qui s’offrent à ses protégées. C'est depuis le bord du terrain d'entraînement que la joueuse de Györ, qui a vu ses partenaires lancer du bon pied leur mois de conquête par deux victoires en préparation face à la Pologne (33-26 et 30-19) répond à nos questions. Comme à son habitude, avec le sourire et beaucoup de franchise, sur son nouveau rôle et les obstacles qui attendent les Bleues.

L’ambiance dans l’équipe a l’air plutôt bonne, malgré l’annonce du forfait de Laura Glauser (annoncé la veille de notre entretien, NDLR)...

Estelle Nze Minko : Oui, l’ambiance est toujours bonne, c’est cool. Bien sûr que l’absence de Laura c’est un coup dur pour l’équipe. Handballistiquement et dans les liens parce qu’on est une bande de pote quoi ! On partage toutes une sorte d’amitié entre nous, et ça nous fait mal pour elle, qu’elle ne puisse pas vivre ça avec nous.

En tout cas, on sent que vous avez toujours envie de médaille, à l’approche de cette nouvelle compétition.

E. N. M. : Oui, et c’est normal que l’ambiance soit bonne, parce qu’en même temps c’est trop bien, on part en compétition, on a seulement dix jours de préparation, donc on ne se tape pas une préparation tout l’été… Ce sont dix jours (les joueuses se sont retrouvées dimanche 23 octobre, NDLR) avec des matches (ceux contre la Pologne) en France, en plus, et après on enchaîne tous les deux jours, donc en trois semaines et demies, c’est bien de se dire qu’on faire la préparation, la compétition, avec peut-être une médaille au bout.

Je n'ai pas envie d’être la joueuse qui est capitaine parce qu’elle a dix ans de plus que tout le monde et qu’elle mobilise la troupe… Moi j’ai envie de tout défoncer sur le terrain

Pour vous, cet Euro s’annonce particulier, puisque vous avez récupéré le brassard de capitaine en septembre. Comment s’est passée la transition entre vous et Coralie Lassource ?

E. N. M. : C’était une volonté d’Olivier Krumbholz. Il avait envie de changer, sans rien avoir contre Coralie, mais avec dans l’idée de partir sur un nouveau cycle, avec moi en tant que capitaine, sachant qu’il a tout de même mille fois confiance en elle, et que ça ne change rien.

Personellement, qu’est-ce que cela change dans l’approche de la compétition ? Le sélectionneur évoquait tout à l’heure le fait que ce statut ne devait pas trop vous disperser hors du terrain, pour que vous restiez la leader de cette équipe en match…

E. N. M. : C’est totalement ça l’enjeu, pour moi. Après je ne me sens pas du tout là-dedans, même mentalement, dans mon approche, ça a toujours été le terrain mon truc. Et justement, au final, c’est pas du tout ce que j’ai envie de dégager, d’être la joueuse qui est capitaine parce qu’elle a dix ans de plus que tout le monde et qu’elle mobilise la troupe… Moi j’ai envie de tout défoncer sur le terrain, c’est ça qui m’intéresse. Une leader par l’exemple ? Grave !

Y’a-t-il plus de pression ou d’excitation quand on est capitaine ?

E. N. M. : (Elle souffle) Franchement, c’est pareil, ça ne change pas grand-chose en vrai !

Estelle Nze Minko en pleine action avec le maillot de l'équipe de France Crédit: Getty Images

Vous vous présentez dans cet Euro avec une groupe plutôt jeune et renouvelé. Du fait de votre statut, est-ce que vous prenez particulièrement à cœur d’intégrer les nouvelles et, surtout, de les accompagner pour leur enlever une certaine pression ?

E. N. M. : Oui, mais je pense que c’est quelque chose que je faisais déjà avant d’être capitaine, c’est dans ma nature, et dans la nature de plein de filles ici. On a une sorte de bienveillance qui nous représente bien. Je ne le fais pas parce que je suis capitaine, mais je le fais quand j’en ai l’opportunité, quand j’y pense… parce que c’est comme ça !

Je suis quelqu’un qui a beaucoup d’idées, je suis assez sensible à l’énergie d’un groupe en général

Finalement, on peut donc dire que c’est plus un titre honorifique ?

E. N. M. : Non. Il y a beaucoup plus d’informations qui transitent par moi, et après ce qui est cool c’est que je peux prendre la liberté de mettre en place mes idées, parce que je suis quelqu’un - et je pense que c’est pour ça que le sélectionneur m’a nommée capitaine - qui a beaucoup d’idées, je suis assez sensible à l’énergie d’un groupe en général. Là où, avant, je gardais mes idées dans un coin de la tête, maintenant je pense avoir la légitimité de pouvoir les faire.

Quand vous parlez d’idées, c’est quoi concrètement ?

E. N. M. : Plein de trucs : des réunions, des discours, des petits évènements, des moments de rassemblements, ça peut être plein de choses différentes, et maintenant j’ai la possibilité, la responsabilité même, de prendre ces choses en main, donc c’est cool.

Lors du premier tour de l’Euro, vous jouerez la Macédoine du Nord (le 5 novembre), la Roumanie (le 7) et les Pays-Bas (le 9). Comment percevez-vous cette entrée en matière ?

E. N. M. : Je ne sais pas trop, franchement. Tout le monde a le discours d’un premier tour un peu banal, mais ce sont des équipes qui ont un style tout à fait différent. La Macédoine du Nord… (elle sourit), je n’ai vraiment aucune idée de leur jeu. Mais elles jouent à domicile, dans leur salle de 6000 places. J’espère pour elles que ça va créer de l’engouement, avec des tribunes pleines, direct en premier match, face aux championnes olympiques, donc elles n’auront rien à perdre, c’est clairement un match piège. Ensuite on va jouer contre la Roumanie, qui est une équipe vraiment atypique, avec une star qui marque 18 buts par match (la demi-centre Cristina Neagu), et un pivot qui fait 18 mètres de haut (Crina Pintea et son mètre 92, NDLR). Donc si on arrive à bien les contrer, on peut faire un match sérieux et gagner, mais le jour où tu n’y arrive pas, c’est la merde et il n’y a pas de solutions. Et enfin, les Pays-Bas, c’est une superbe équipe, qui est, depuis de nombreuses années, dans les cinq-six premiers à chaque compétition, qui a en permanence de bonnes joueuses qui courent énormément et un jeu d’attaque hyper léché.

A titre personnel, je n’arrive pas à me projeter jusqu'aux JO de Paris en 2024. Il va se passer tellement de trucs pour moi d’ici là !

Et qui seront revanchardes, après la claque que vous leur avez mis lors des Jeux de Tokyo (victoire 32-22 en quart de finale)…

E. N. M. : Oui, après je ne sais pas si ça leur suffira ça, mais bon (rires). On les a éclatées aux JO, donc on peut se dire qu’elles vont être revanchardes, mais moi je pense qu’elles vont se chier dessus. Le fait de se prendre une claque, d’accord ça peut vous motiver, mais il y a claque et claque. Là, pour moi je pense que, de leur côté, elles veulent plus ne pas se reprendre une fessée. En fonction du début de match, elles vont peut-être jouer la jouer revancharde, mais dans la tête, t’as un petit peu cette appréhension de subir encore une grosse défaite.

Ça ne doit pas vous arriver souvent, vous, de rencontrer une équipe qui vous avait laminé, et d’avoir dans un coin de la tête cette appréhension.

E. N. M. : Bah, ces six dernières années, non ! (rires) Mais avant oui, surtout en club. J’ai joué dans beaucoup de clubs moyens (Toulouse, Nîmes ou Nantes, par exemple, NDLR) en termes de classement, donc je me suis faite éclatée par Metz mille fois, je me suis fait éclatée par Brest… Je connais tout ça !

France's left back Estelle Nze Minko and France's centre back Grace Zaadi Deuna celebrate after scoring a goal during the preliminary round group A handball match between France and Montenegro of the Women's Handball World Championship Crédit: Getty Images

Si vous passez au tour principal, vous devriez rencontrer notamment l’Espagne, l’Allemagne et la Pologne, mais vous éviterez la Norvège. Est-ce que, justement, il y a un sentiment de revanche par rapport à cette équipe et à la finale perdue l’an passé (22-29) ?

E. N. M. : (Elle souffle à nouveau) Oui et non, parce qu’en vrai, ça va, la revanche, une fois ça passe, mais la revanche de la revanche de la revanche… ça fait un peu beaucoup (rires). On est habitués à les croiser ! C’est plus une revanche par rapport à nous-même, parce que, ce qui m’a marqué le plus sur cette finale-là, c’est qu’on n’a même pas joué notre jeu en deuxième mi-temps, on s’est écrasées… C’est plus ça qui m’a embêté, et c’est ce qui m’aurait fait chier face à n’importe quelle équipe, ce n’est pas forcément lié à la Norvège, bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’équipes qui soient capables de perdre de 5, 6 ou 7 buts dans le match, et de revenir derrière. Nous-mêmes, à la pause (ndlr : où elles menaient 16-12), on se disait, un peu surprises, ‘bon, ok…’. Donc je le vois plus comme ça.

L’un des objectifs de cette compétition, c’est aussi d’aguerrir toutes ces nouvelles joueuses qu’il y a dans le groupe, en vue de votre principal objectif à venir, les JO de Paris 2024.

E. N. M. : Je dois avouer que, ça, c’est plutôt un discours de coach. A titre personnel, je n’arrive pas à me projeter aussi loin. Il va se passer tellement de trucs pour moi d’ici là ! Déjà, il y a l’Euro, ensuite, après la compétition, on va avoir 4 jours de repos et puis on reviendra en club pour jouer des matches de Ligue des champions. Ensuite, on a 4 jours off à Noël, puis à nouveau la coupe d’Europe où on va enchaîner, avec l’objectif du Final Four, puis on aura, à l’été 2023, un stage avec l’équipe de France, puis un Mondial, puis encore la Ligue des champions… Je vais avoir au moins 6 ou 7 objectifs hyper importants avant Paris 2024, donc… Mais oui, c’est sûr qu’il faut quelqu’un qui s’occupe de créer cette dynamique, et c’est le coach, même si dès qu’on va se retrouver sur le terrain, lui aussi, il ne va plus penser qu’à la victoire.

Guider les plus jeunes ? Ça passe aussi par des petits mots dans le couloir, les repas, les instants de tous les jours, pour leur montrer que c’est tranquille

Mais tout de même, dans la perspective des JO, qu’est-ce qui est le plus important ? C’est de créer une vraie dynamique de groupe, quitte peut-être à en sacrifier le résultat, pour arriver fort aux JO ?

E. N. M. : Oui, il y a un peu de ça, clairement, mais c’est plus un bilan qu’on fait, après coup, parce que là, quand on est sur la ligne de départ, malgré tout, on considère aussi qu’on peut réussir aux Jeux tout en brillant avant. Et encore, ça ne se vérifiera qu’au moment même, donc c’est complexe. Mais l’idée, c’est ça, essayer d’anticiper les choses, et de croire qu’au moment fatidique, ça aura eu son importance.

Toutes ces jeunes joueuses qui commencent, du fait de votre rôle de capitaine, est-ce que vous prenez un soin particulier à les guider ? On pense notamment à Audrey Dembélé, qui joue au même poste que vous.

E. N. M. : Là, c’est seulement le deuxième entraînement qu’on fait ensemble, donc ça vient seulement de commencer… Vous me mettez la pression de "ouf", je me dis que je n’en ai pas fait assez (rires) ! Comme je le disais, je le ferai naturellement. Sur le terrain, bien sûr, mais ça passe aussi par des petits mots dans le couloir, les repas, les instants de tous les jours, pour leur montrer que c’est tranquille. J’aime bien aussi leur laisser un peu d’espace, je n’ai pas envie de les driver, d’être tout le temps derrière elles. C’est à elles aussi de découvrir un peu comment ça se passe, en fonction des personnalités. Par exemple, Lena (Grandveau), je sais qu’elle reste en observation, un peu à l’écart, et je n’ai pas envie de la booster tout le temps, je veux la laisser se mettre bien, même si elle sait que je suis là si jamais elle en a besoin. Après, si je sens qu’il y en a une qui est en difficulté, en demande… Ce sont des trucs que tu ressens, et je pense que je suis plutôt bonne dans ce domaine, j’arrive bien à capter l’ambiance. Je crois en tout cas !

