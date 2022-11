4/4, invincibilité maitenue et belle démonstration de l'équipe de France. Pour son premier match de tour principal, les Bleues se sont aisément imposées contre le Monténégro à Skopje ce dimanche soir (27-19). Si Cléopâtre Darleux a été pharaonique dans les buts français avec douze arrêts, ses partenaires ont été solides défensivement et soignent leur goal-average avec cette avance de huit buts. Si la qualification pour les demi-finales n'est pas encore assurée, les Tricolores, avec six points désormais, s'en rapprochent grandement. Prochain rendez-vous contre l'Allemagne mardi à 20h30.

Face au public survolté du Monténégro, pays co-organisateur de cet Euro 2022, les Bleues n'ont pas tremblé. Grâce à Pauletta Foppa, l'équipe de France a pris l'avantage au score (3e) et ne l'a jamais lâché. Si elles ont manqué de précision en attaque, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont été solides derrière. Mais surtout, comme depuis le début de la compétition, Cléopâtre Darleux, auteure de 8 arrêts (8/17, 43%), s'est hissée en mur dans le but français et a permis aux siennes de compter un avantage de trois buts à la mi-temps (12-9).

Après la pause, le premier quart d'heure a nettement été dominé par les Tricolores. À la 45e, après cinq buts du duo d'ailières Chloé Valentini-Alicia Toublanc et trois nouveaux arrêts de Cléopâtre Darleux, l'équipe de France a compté un avantage de dix buts au score. Malgré une infériorité numérique après l'expulsion pendant deux minutes de Pauletta Foppa et un léger passage à vide, les Monténégrines n'ont jamais réussi à refaire leur retard.

Cap sur les demi-finales

Sereines malgré des jets de projectile et d'eau de la part des supporters du Monténégro, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont fait preuve d'une grande maîtrise et ont validé cette victoire face à l'équipe de Bojana Popovic (27-19). Cléopâtre Darleux (12/29, 41%) a été élue meilleure joueuse du match tandis que Pauletta Foppa (6/7) a terminé co-meilleure buteuse.

"Vous nous connaissez, on ne lâche rien", a prévenu le sélectionneur français au micro de BeIN Sports à l'issue du match. Les prochains rendez-vous contre l'Allemagne mardi et l'Espagne mercredi devront servir à l'équipe de France à valider leur ticket pour les demi-finales. Un point contre l'une de ces deux équipes suffirait, néanmoins, les joueuses d'Olivier Krumbholz essaieront de garder leur première place jusqu'au bout afin d'affronter le deuxième du groupe I ensuite.

