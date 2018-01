Aussi performante que passionnée, la Croatie rêve de gagner "son" Euro

Avant le début de la compétition, difficile de prédire qui succèdera à l'Allemagne, vainqueur du titre continental il y a deux ans. Plusieurs équipes, comme la France, la Norvège ou le Danemark, peuvent en effet prétendre au dernier carré. Mais à domicile, les Croates auront un avantage de taille : leurs supporteurs passionnés de handball.

Déjà titrée aux jeux Olympiques et lors du Championnat du monde, la Croatie est l'une des équipes les plus performantes sur la scène internationale, et espère ainsi décrocher le seul trophée qui manque à son palmarès.

Sous la houlette de son sélectionneur Lino Cervar, qui avait mené le pays au sacre olympique en 2004 et au titre mondial en 2003, les Croates démarrent la compétition contre leurs voisins et rivaux serbes à Split, où l'on s'attend à une atmosphère bouillante à la Spaladium Arena à guichets fermés. Les supporteurs croates n'ont en effet pas oublié la défaite contre la Serbie en demi-finale de l'Euro 2012 à Belgrade.

Zlatko Horvat lors de Norvège - Croatie en demi-finale du Mondial 2017AFP

"Jouer devant nos fans nous met la pression, mais on y est habitués donc on est prêts pour ce défi", affirme l'ailier droit Zlatko Horvat, qui a déjà remporté six médailles internationales. "On est un peu nerveux", ajoute l'arrière-droit Luka Stepancic. "Je pense que chaque fan de handball en Croatie veut nous aider, ils veulent tous faire partie de cet Euro, et cela donne de grandes responsabilités - mais ça va sans doute être le point culminant de nos carrières."

Choc France-Norvège d'entrée de compétition

Derrière le pays-hôte, la France, championne du monde en titre, fait également partie des prétendants. Habituée à remporter l'Euro tous les quatre ans depuis 2006, elle se présente avec un groupe rajeuni, orphelin de ses deux monuments Thierry Omeyer et Daniel Narcisse, mais toujours avec sa figure de proue Nikola Karabatic. Et elle jouera gros dès son entrée en lice vendredi où elle affrontera un gros morceau: la Norvège, vice-championne du monde il y a un an.

Contrairement à 2016 où ils avaient surpris tout le monde en atteignant les demi-finales, les Norvégiens sont de légitimes candidats au dernier carré. Ils s'appuieront notamment sur le demi-centre du PSG Sander Sagosen, la star du moment, qui s'était révélé à 20 ans à l'occasion de l'Euro-2016 avant de confirmer lors du Mondial 2017.

Autre prétendant: le Danemark, champion olympique à Rio, mené par Mikkel Hansen. Mais les Danois restent assez imprévisibles, comme en atteste leur mauvais mondial cinq mois à peine après leur titre olympique, où ils ont été éliminés dès les huitièmes de finale. Outsider crédible, l'Allemagne et sa génération en or tenteront aussi de défendre leur titre décroché il y a deux ans en Pologne.