Championnat d'Europe : La France enchaîne une troisième victoire en battant la Biélorussie (32-25)

Sans briller, mais sans trembler, l'équipe de France poursuit son sans-faute. Les Bleus se sont imposés ce mardi à Porec, face à la Biélorussie (32-25) grâce, notamment, à un Vincent Gérard impérial dans son but et à un Dika Mem prolifique (9 buts). Plutôt poussifs ce soir, les hommes du duo Dinart-Gille achèvent le tour préliminaire de l'Euro à la tête du groupe B et se placent idéalement dans la course au dernier carré.

Gérard infranchissable !

Tout a bien débuté pour les Français, devant après 6 minutes (3-1), mais le collectif tricolore s'est rapidement relâché. "On a peut-être manqué d'intensité, d'engagement (en première mi-temps)" reconnaissait ainsi Didier Dinart au micro de BeIN Sports, à l'issue de la rencontre. Les Biélorusses ont profité de cette relative apathie pour inverser la vapeur et prendre la tête (7-9, 17e minute).

Vincent Gérard a alors redonné de l'élan aux Bleus. Le gardien français a arrêté trois jets de 7 mètres en très peu de temps, sans en encaisser un seul. L'équipe de France a repris la main et a viré avec trois buts d'avance grâce à Michaël Guigou, auteur d'un joli lob sur penalty (14-11 à la mi-temps).

Inquiétude au sujet de N'Guessan

Lors du second acte, les champions du monde en titre ont montré un meilleur visage, Dika Mem (9/13) et Nikola Karabatic (6/8) faisant le job en attaque et Adrien Dipanda impulsant une défense plus agressive. Ils n'ont cependant pas réussi à donner au score une très grande ampleur, à cause de quelques sautes de concentration (32-25). "C'est un peu rentré dans l'ordre..." résumait ainsi Dinart, dont l'inquiétude principale concernait l'état de santé de Timothey N'Guessan, sorti après un quart d'heure, touché au genou.

La France boucle donc le tour préliminaire de ce Championnat d'Europe avec trois succès en trois matches. Après la victoire de prestige arrachée contre la Norvège (32-31), le staff tricolore a opéré une intéressante revue d'effectif face à l'Autriche (33-26), avant de reconstituer ce qui ressemble à une "équipe type" pour cette dernière rencontre. Place, maintenant, au tour principal, que les Bleus aborderont avec quatre points au compteur. Ils y affronteront, à Zagreb, les trois équipes qualifiées du groupe A, parmi lesquelles figurera la Croatie, redoutable sur ses terres.