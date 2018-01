Hand - France-Suède : les Bleus dans le vif du sujet

Pour lancer son tour principal, à Zagreb, l'équipe de Didier Dinart - qui a eu 41 ans jeudi - tentera face à la Suède de continuer sur sa lancée de trois victoires en trois matches au premier tour. Et même si la France part avec un matelas confortable de quatre points (le maximum possible), c'est un deuxième tour "beaucoup plus dense" qui attend les Bleus, prévient le sélectionneur. "On est tous impatients de voir la suite de la compétition, ça va être un beau match de handball." "On a fait nos devoirs de manière scolaire dans le tour préliminaire. Ce qui nous attend à Zagreb va être d'un autre calibre en termes d'adversité avec des enjeux aussi bien plus conséquents", complète l'adjoint de Dinart Guillaume Gille, après la victoire héroïque contre la Norvège (32-31) et les deux succès plus tranquilles contre l'Autriche (33-26) et le Belarus (32-25).

Pour ce tour principal, les Bleus, privés sur blessure de Timothey N'Guessan, affronteront ensuite la Serbie lundi (18h15) puis la Croatie jeudi (20h30). Mais tout commence avec la Suède, qui comme la France, a terminé à la première place de son groupe. A l'issue du tour préliminaire, deux de ses joueurs ont été élus dans l'équipe-type de l'Euro : leur gardien Mikael Appelgren, auteur de 19 arrêts lors du deuxième match, et le pivot du Paris SG Jesper Nielsen. Après une entame ratée contre l'Islande (défaite 26-24), ils se sont parfaitement repris en battant ensuite la Serbie (30-25) et surtout la Croatie, pays-hôte de l'Euro (35-31), "ce qui n'est pas une tâche facile", reconnait Dinart.

"Impressionnant"

"Le jeu suédois, ça coule", analyse Guillaume Gille. "On a l'impression que quand ils sont en réussite, tout est fluide. C'est assez impressionnant. L'idée pour nous sera de casser cette belle dynamique." Comme ils l'avaient fait lors du dernier France-Suède, il y a un an au Mondial 2017 à Lille en quart de finale. De l'avis de tous, ce match avait été le plus accroché de la compétition et avait débouché sur une victoire 33-30 de Luka Karabatic et des siens dans le money time. Dans une ambiance superbe, les hommes de l'ombre avaient brillé, dont Kentin Mahé (neuf buts), Nedim Remili (six buts) ou encore Vincent Gérard, auteur d'arrêts décisifs.

"Quand on se souvient de la difficulté de notre match à Lille, on peut imaginer que nos retrouvailles peuvent être tendues et donner lieu à un affrontement de premier ordre", complète Guillaume Gille, qui a disputé de nombreux France-Suède en tant que joueur à une époque où les Suédois dominaient le hand. "C'était une équipe qui nous mettait des roustes en permanence, qui nous a châtiés. Ma génération notamment, on n'y arrivait jamais", se souvient-il.

Pour préparer ce match, les joueurs ont disposé de trois jours de repos, une situation qui est "à la fois un luxe et un challenge", selon lui. "On a eu une parenthèse, maintenant il faut tout remettre en route".