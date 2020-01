L'Espagne et la Croatie sont tout près des demi-finales de l'Euro de handball après leur cinquième victoire en cinq matchs samedi à Vienne, respectivement contre l'Autriche (30-26) et l'Allemagne (25-24). Les Espagnols, tenants du titre, et les Croates ont encore deux rencontres à disputer dans ce tour principal, mais ils devraient assurer leur qualification dès leur prochain match, lundi, contre la Biélorussie et la République tchèque.

Les Croates l'ont emporté in extremis après avoir été menés pendant presque toute la rencontre, avec jusqu'à 5 buts d'écart en début de seconde période (12-17). Ils ont grignoté leur retard pour prendre la tête à seulement 90 secondes de la fin et la conserver grâce à un arrêt de Marin Sego, le gardien de Montpellier. Le demi-centre Igor Karacic a été le meilleur buteur du match avec 7 buts. La sélection ibérique a beaucoup moins souffert, même si elle a été accrochée pendant environ 35 minutes (20-19) avant de s'envoler (6 buts d'avance à 5 minutes de la fin) grâce à sa défense et à ses ailiers Aleix Gomez et Angel Fernandez. Jorge Maqueda a été le meilleur buteur du match avec 6 buts.

Les Autrichiens ont subi logiquement leur deuxième défaite d'affilée après avoir commencé par trois victoires dans une première poule faible. Ils auront beaucoup de mal à revenir dans la course au dernier carré. La Biélorussie a conservé une petite chance, surtout théorique, en dominant la République tchèque 28 à 25.