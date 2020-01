La Croatie, portée par son expérimenté demi-centre Domagoj Duvnjak, s'est qualifiée pour la finale du Championnat d'Europe de handball en battant la Norvège, vice-championne du monde 2017 et 2019, après deux prolongations 29 à 28, vendredi à Stockholm en demi-finale. Championne du monde en 2003, la Croatie tentera de décrocher sa première couronne continentale contre l'Espagne ou la Slovénie.

Un scénario fou

Le scenario de cette première demi-finale a été totalement fou, avec de très nombreux retournements de situation et finalement un but croate inscrit à trois secondes de la fin de la seconde prolongation de Zeljko Musa, alors que les coéquipiers de Sander Sagosen avaient la balle de la qualification trente secondes auparavant. Auteur d'une énorme partie, l'inusable Domagoj Duvnjak (31 ans) a inscrit huit buts, dont le jet de sept mètres pour sauver son équipe à la 70e minute et accrocher la seconde prolongation de deux fois cinq minutes. Très logiquement, il a été nommé homme du match.

La rencontre avait pris une tournure très favorable pour les Croates au début de la seconde période, qui ont pris trois buts d'avance (15-12, 37e), avaient même une balle de plus quatre, arrêtée par l'excellent portier norvégien Torbjörn Bergerud. C'est alors que Sagosen, intenable en début de match mais muet pendant une vingtaine de minutes, a pris les choses en mains pour la Norvège. Les deux équipes se sont rendus coup pour coup et les dix buts de Sagosen n'auront pas suffi pour chercher une troisième finale sur les quatre derniers tournois majeurs pour la Norvège. Pour voir Tokyo-2020, les Norvégiens devront passer par un tournoi de qualification olympique à la mi-avril à domicile, étape que la Croatie pourrait s'épargner en cas de sacre dimanche.