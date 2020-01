La Norvège poursuit sa série d'invincibilité. Les vices-champions du monde 2017 et 2019 se sont faits une petite frayeur face à des Islandais qui n'avaient plus rien à jouer. Après un départ tonitruant (7-0 puis 11-3), les Scandinaves ont gaspillé leur sept buts d'avance à la pause (19-12) en voyant les Islandais revenir progressivement, grâce à l'excellente entrée en jeu du gardien Viktor Gisli Hallgrimsson.

Les sept parades du jeune portier, élu homme du match, n'ont pas été suffisantes pour reprendre les commandes de la rencontre, les Norvégiens maintenant les Islandais à trois buts, grâce à Sagosen. Le joueur du Paris SG a terminé la rencontre avec huit buts, et renforce ainsi sa place en tête du classement des buteurs du tournoi (51). Grâce à la première victoire des Suédois dans le tour principal contre la Hongrie en soirée (24-18) à Malmö, les Norvégiens sont assurés de finir dans les deux premiers de leur groupe et rejoignent l'Espagne et la Croatie dans le dernier carré.

La Slovénie, tombeuse du Portugal en début d'après-midi (29-24), peut se contenter d'un match nul contre la Norvège mercredi (18h15) pour décrocher le dernier billet disponible. Seule une victoire de la Hongrie mercredi contre le Portugal (16h00) peut encore empêcher la Slovénie d'accéder aux demi-finales. Mercredi soir, le match entre l'Espagne et la Croatie (20h30), toutes deux également invaincues pour l'instant, permettra de déterminer la première et la deuxième place de l'autre groupe de ce tour principal.