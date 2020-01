Les Norvégiens ont battu la Hongrie sans difficulté (36-29), et sont déjà en tête de la poule avec leur deux victoires, la première comptabilisée étant celle contre le Portugal, également qualifié dans cette poule, lors du premier tour de cet Euro. Les Norvégiens ont connu un match paisible, grâce à une entame supersonique (8-1 après 9 minutes de jeu, 20-12 à la pause). Sander Sogosen (7 buts) et Goeran Johannessen (6 buts) ont pu s'illustrer.

La Slovénie les suit, avec également deux victoires mais une plus mauvaise différence de buts (+5 contre +13). Les Slovènes ont eu plus de mal à se défaire des Islandais accrocheurs (30-27), mais qui ont connu un trou d'air en début de seconde période, et peuvent dire merci à leur demi-centre Dean Bombac (9 buts). Enfin, le Portugal, tombeur de la France au tour précédent, a facilement battu la Suède (35-25) à Malmö. Les Portugais conservent encore des chances d'accrocher les deux premières places, qualificatives pour les demi-finales.