Quatre sur quatre. L'équipe de France continue son sans faute dans cet Euro 2022 en s'imposant face aux Pays-Bas à Budapest (34-24). Malgré un passage à vide en première période, les Bleus, sérieux et solides défensivement, ont été sérieux lors du second acte et ont fait le plein de confiance une nouvelle fois. Les Tricolores comptent désormais quatre points, le prochain rendez-vous est samedi face à l'Islande.

Plus d'infos à suivre...

