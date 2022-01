Neuf cas dans la sélection de l'Allemagne, deux chez les Pays-Bas avant d'affronter les Bleus jeudi, l'Islande privée de sa star Aron Palmarsson: le virus fait des ravages alors qu'a débuté le tour principal de l'Euro. De quoi faire élever la voix Vincent Gérard. "Quand on sait que l'Islande sera sans Palmarsson, l'Allemagne sans Wolff (Andreas). Et puis demain ce sera moi ou quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on fait la compétition de l'équipe qui a moins le cas ?", s'est interrogé Vincent Gérard après la victoire de la France contre les Pays-Bas jeudi (34-24).

Les Bleus ne comptent pour le moment qu'un absent pour cause de covid, le défenseur Karl Konan, dont la contaminaton a été annoncée mardi. Mais le gardien a tout de même exprimé ses inquiétudes. "Moi je vous jure qu'on fait archi attention. Et si on se retrouve avec un cluster on aura les boules", a t-il ajouté. "C'est pénible car on ne parle pas de sport. On a déjà beaucoup de pression, et on n'a pas besoin de la loterie en plus."

Dans la matinée, il avait déjà réagi sur Twitter à l'annonce de 99 cas de covid par le média néerlandais Handball-World News, qui a répertorié le nombre de joueurs infectés depuis le 1er janvier. "Le centième remportera t-il un prix spécial au loto de l'EHF (Fédération européenne de handball, NDLR) ?", a-t-il ironiquement déclaré. Depuis, 106 cas ont été dénombrés à la date de jeudi.

"Ca reste présent et compliqué car on se rend bien compte que la direction prise dans la gestion sanitaire et les protocoles sanitaires ne permet pas d'assurer la plus grande des précautions pour limiter la propagation du virus", a relevé de son côté le sélectionneur Guillaume Gille, qui pense néanmoins devoir "vivre avec cela, sans trop se prendre la tête".

