La Suède, qui affronte l'équipe de France championne olympique à Tokyo vendredi en demi-finale de l'Euro (20h45), sera privée de plusieurs éléments pour cause de Covid-19, dont son meilleur buteur Hampus Wanne.

Ad

L'ailier gauche de 28 ans, 41 buts dans cette édition, a été confirmé positif vendredi par la fédération suédoise de handball. Manqueront également à l'appel l'ailier droit Niclas Ekberg, le demi-centre Felix Claar et l'arrière droit Lukas Sandell, tous à l'isolement. Ce dernier était déjà positif jeudi et donc certain de ne pas disputer la demi-finale contre les Bleus. En revanche, la Suède enregistre le retour important de son gardien N.1, le futur parisien Andreas Palicka.

Championnat d'Europe Guillaume Gille de retour face à la Suède IL Y A 4 HEURES

L'équipe de France, de son côté, est assurée de retrouver son sélectionneur Guillaume Gille, testé positif il y une semaine et sorti d'isolement vendredi. Le coup d'envoi de la rencontre a été décalé d'un quart d'heure en raison du retard pris dans la rencontre pour le 5e place Islande-Norvège (34-33), qui s'est terminée en prolongation.

Championnat d'Europe "Un match de miraculés" : Après l'émotion, le bourreau de 2021 pour une place en finale IL Y A 20 HEURES