L'équipe de France continue de perdre des forces vives. Après les tests positifs au Covid-19 de Karl Konan et Guillaume Gille – leur sélectionneur – les Bleus vont devoir, en plus, se passer de Kentin Mahé et Ludovic Fabregas pour la rencontre face à l'Islande, samedi (18h), la deuxième dans le tour principal.

Ad

Le demi-centre, lui aussi testé positif, a été placé à l'isolement pour cinq jours, ce qui situe son retour à une hypothétique demi-finale des Bleus, si toutefois il était testé négatif. Le pivot, lui, n'est pas concerné par le Covid mais souffre d'un état grippal. Arrivés dans la nuit de vendredi à samedi, Mathieu Grebille et Yohann Delattre sont opérationnels. Sur le terrain, les voyants sont au vert pour l'équipe de France, qui tentera de se rapprocher du dernier carré dès ce samedi.

Championnat d'Europe L'Espagne file vers les demies, la Suède enchaine IL Y A 19 HEURES

Championnat d'Europe Grébille en renfort des Bleus IL Y A 20 HEURES