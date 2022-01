Trois des quatre équipes qui composeront le dernier carré de cet Euro 2022 sont connues. Après la qualification de l'Espagne, double tenante du titre, un peu plus tôt dans cette journée de mardi, ce fut au tour de la Suède de s'extirper du tour principal grâce à une ultime victoire sur le fil contre la Norvège (24-23).

De leur côté, vainqueurs de la Pologne, dernière du groupe II, par la plus petite des marges 28-27, les Espagnols, sacrés sur la scène continentale en 2018 et 2020, se sont fait peur mais retrouvent le dernier carré de la compétition pour la sixième fois consécutive. La rencontre, serrée à la fin, a été marquée par le double arrêt décisif et spectaculaire du gardien Rodrigo Corrales dans la dernière minute de jeu.

Dans une fin de match également irrespirable, la Suède (24-23) s'est qualifiée dans les dernières secondes contre la Norvège, qui menait pourtant à la pause 14-9. Un jet de sept mètres de Valter Chrintz dans la dernière minute a envoyé les Suédois dans le dernier carré.

Mercredi, le Danemark, déjà qualifié, affrontera la France, championne olympique, dans un remake de la finale des Jeux de Tokyo. Les Bleus seront dans un duel à distance pour la qualification dans le dernier carré avec l'Islande qui affronte le Monténégro à 15h30.

