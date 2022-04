L'équipe de France féminine de handball affrontera les Pays-Bas, la Macédoine du Nord et la Roumanie dans le groupe C du tour préliminaire de l'Euro 2022 en novembre prochain, selon le tirage au sort effectué jeudi. Les vice-championnes d'Europe et du monde joueront leurs matches du tour préliminaire à Skopje, en Macédoine du Nord, l'un des trois pays organisateurs de cette édition avec la Slovénie et le Monténégro. C'est la première fois que l'Euro féminin de handball est organisé dans trois pays.

La semaine dernière, les joueuses d'Olivier Krumbholz se sont inclinées pour la première fois des qualifications en six rencontres face à la République tchèque à Plzen (31-30), puis ont infligé une lourde défaite aux Ukrainiennes (27-18).

Pour valider leur ticket pour la suite de la compétition européenne, les championnes olympiques de Tokyo devront finir dans les trois premières places du groupe C et croiseront lors du tour principal avec le groupe D composé de la Pologne, de l'Espagne, du Monténégro et de l'Allemagne.

L'Euro se déroulera du 4 au 20 novembre.

