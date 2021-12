Le demi-centre des Bleus champions olympiques à Tokyo, Nedim Remili, est forfait pour l'Euro-2022 de handball en janvier en raison d'une fracture à un pied, a annoncé jeudi son club, le Paris SG."Nedim Remili a été victime d'une fracture du pied gauche, hier, lors d'un entraînement. Après consultation des staffs médicaux du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, l'arrière droit rouge et bleu ne participera pas à l'Euro-2022, qui se tiendra du 13 au 30 janvier en Hongrie, et effectuera sa rééducation au sein du club", indique le PSG Handball dans un communiqué.

Ad

Le joueur de 26 ans avait été déterminant dans la conquête de la troisième médaille d'or olympique de l'histoire de l'équipe de France cet été au Japon. En témoigne sa désignation dans l'équipe type du tournoi. Avec le pivot de Barcelone Ludovic Fabregas (25 ans), Nedim Remili et sa personnalité affirmée symbolisaient la prise de responsabilité d'une nouvelle génération. Sa connexion avec l'arrière droit du Barça Dika Mem (24 ans) avait d'ailleurs créé des étincelles. Le sélectionneur Guillaume Gille dispose de plusieurs autres joueurs capables d'occuper le poste de demi-centre, Kentin Mahé, le peu expérimenté Aymeric Minne (3 sélections) et bien sûr Nikola Karabatic. Le triple champion olympique de 37 ans, qui évolue le plus souvent arrière gauche aujourd'hui, pourrait retrouver un rôle dans lequel il a brillé en bleu mais quelques jours après les autres.

Championnat d'Europe L.Karabatic retenu dans le groupe des 20 pour la préparation de l'Euro 2022 16/12/2021 À 15:02

Infecté par le coronavirus, il ne pourra rejoindre l'équipe de France dès son premier stage de préparation, 26 au 30 décembre, a annoncé la Fédération (FFHB) jeudi. "Positifs à la Covid-19, Nikola Karabatic, Benoît Kounkoud et Yanis Lenne manqueront également le coup d'envoi de la préparation du Championnat d'Europe", indique-t-elle dans son communiqué confirmant le forfait de Nedim Remili. Le gardien Vincent Gérard, "touché par un drame familial", ne participera pas non plus à ce premier stage.

Trois éléments ont été appelés en renfort en conséquence: le portier Wesley Pardin (22 sélections), l'arrière gauche Thibaud Briet encore jamais sélectionné et le néo-international Julien Bos (2 sélections), appelé pour la première fois en novembre.

Pour son troisième tournoi en tant que sélectionneur, Guillaume Gille traverse une préparation pas idéale. "Gino" a perdu son arrière gauche titulaire Timothey N'Guessan, en raison d'une blessure à une cheville. Une incertitude aussi demeure à propos de son vice-capitaine et homme clef de sa charnière, Luka Karabatic. Le pivot a manqué les trois dernières rencontres du PSG à cause d'une "lésion musculaire de bas grade du quadriceps de la cuisse gauche". "Il est prévu de faire un point avec lui dès le début du stage, le 26 décembre, expliquait le sélectionneur, afin de lui permettre de revenir dans les meilleures conditions."

Championnat D1 Cazal va quitter Dunkerque après 11 saisons HIER À 13:01