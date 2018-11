Chambéry garde la tête

Avec huit victoires et un match nul, le club savoyard devance de deux points Nîmes, qui l'a emporté chez le promu Istres, 27 à 23. Nantes pourrait revenir à une longueur en s'imposant à Aix jeudi. Paris a quatre points de retard mais deux matchs de moins que le leader.

Une semaine après leur brillant succès à Nantes, les Chambériens ont dû s'employer pour confirmer leur première place. Ivry, équipe du bas du classement, menait même d'un but en entrant dans la dernière minute. Mais l'ailier Fahrudin Melic a donné la victoire aux siens en inscrivant les deux derniers buts, dont un à une seconde de la fin. Le Monténégrin a été le meilleur buteur de son équipe avec six buts, devant l'Espagnol Alejandro Costoya et le jeune ailier Arthur Anquetil, cinq buts chacun.