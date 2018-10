Chambéry perd son premier point, Nantes seul en tête

Les Nantais avaient remporté leur septième victoire en sept matchs à Istres 35 à 32 mercredi. Le Paris SG est troisième à trois points, mais avec un match en moins à disputer le 9 décembre à Montpellier, qui était pris cette semaine par le Mondial des clubs au Qatar. Les Chambériens peuvent se satisfaire de ce résultat nul car ils ont couru après le score pendant pratiquement tout le match. C'est le gardien Julien Meyer, entré en seconde période, qui leur a permis de revenir en multipliant les arrêts en fin de match (10 au total).

Les deux meilleurs buteurs de la rencontre ont été l'ailier international de Saint-Raphaël Raphaël Caucheteux (9 buts, dont 2 penalties) et le Monténégrin de Chambéry Fahrudin Melic (9 buts, dont 4 penalties). Saint-Raphaël a eu le dernier ballon pour arracher la victoire dans les dernières secondes, dans des conditions un peu confuses car les joueurs ne savaient pas combien de temps il restait à cause d'une panne du tableau d'affichage, mais il n'a pas su en profiter. "On s'attendait à un gros combat. On savait que Saint-Raphaël reprenait des repères. On a montré qu'on avait du caractère pour prendre un point. L'an dernier, on aurait perdu de dix buts", a commenté le Chambérien Johannès Marescot au micro de BeinSports.

Le club varois, finaliste de la Coupe de l'EHF (C2) l'an passé, avait commencé sa saison par trois défaites, mais depuis, il n'a plus perdu (3 succès, 1 nul). "Ca a été un super match. On a eu des ballons pour tuer le match, mais on est tombé sur une équipe en pleine confiance", a dit l'international Adrien Dipanda. Les deux premiers du classement, Nantes et Chambéry, s'affronteront dans un match au sommet en Loire-Atlantique, le 7 novembre, après la trêve internationale consacrée aux qualifications pour l'Euro-2020 (France-Lituanie et Roumanie-France).