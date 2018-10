Septième victoire d'affilée de Nantes

Les Nantais se sont détachés au retour des vestiaires (+6) et ont maîtrisé la situation jusqu'au terme, même si le promu n'a jamais été hors du coup. Le pivot Nicolas Tournat a été le meilleur buteur du "H" avec 9 buts, devant l'ailier espagnol Valero Rivera (6, dont 3 jets de 7 mètres).

Chambéry, vainqueur de ses six premiers matchs, reçoit Saint-Raphaël jeudi au Phare. En cas de victoire, les Savoyards disputeront la première place à Nantes en Loire-Atlantique lors de la prochaine journée, le 7 novembre, après la trêve internationale consacrée à deux matchs de qualification à l'Euro-2020 (contre la Lituanie et la Roumanie). Le choc entre Montpellier (4e) et Paris (3e) a été reporté au 9 décembre en raison de la participation du MHB au Mondial des clubs au Qatar cette semaine. Les champions d'Europe ont été éliminés en demi-finale par Barcelone, 37 à 30.