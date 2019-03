D1 (H) : Le PSG fonce vers le titre après sa victoire face à Nantes (34-29)

Avec 33 points, le PSG, seul club invaincu (16 victoires et un nul), a toutes les cartes en mains pour un nouveau sacre sur le plan national, et dispose d'un mois et demi pour se concentrer sur les compétitions hexagonales avant de rebasculer en mode "Europe" et un quart de finale de Ligue des champions fin avril. Montpellier, éliminé de la Ligue des champions dès le 1er tour, une première pour un tenant du titre, occupe la deuxième place avec 29 points, juste devant Nantes (28). L'affrontement entre le MHB et le PSG est prévu à Coubertin le 20 avril pour la 21e journée, juste avant les quarts de C1.

Jeudi, pour le duel entre les actuelles deux meilleures équipes françaises, Nantes a tenu le choc pendant une bonne dizaine de minutes, menant 6 à 4 au score, profitant de quelques hésitations côté parisien. Mais comme souvent cette saison, les joueurs de Raul Gonzalez ont accéléré avant le quart d'heure de jeu, sur des défenses plus agressives et des arrêts en série de Thierry Omeyer, qui dispute la dernière saison de sa carrière à 42 ans.

Omeyer, taille patron

Résultat, un 6-0 en l'espace d'un peu plus de cinq minutes, suffisant pour se faciliter la rencontre (10-6, 16e) et contraindre Thierry Anti à un temps-mort pour stopper l'hémorragie. Les ailiers espagnols virevoltants du "H", Valero Rivera et David Ballaguer ont éprouvé plus de difficultés, se heurtant en première période à Omeyer une nouvelle fois impeccable avec 14 arrêts au total, et auteur d'un but sur sa ligne à la fin du premier acte.

Thierry Omeyer, le gardien du PSGGetty Images

L'avance de six buts à la pause (19-13), a régulièrement augmenté pour atteindre +11 au maximum (33-22), avant une réaction d'orgueil des Nantais dans les dernières minutes. Prochaine étape du PSG, dès dimanche à Montpellier pour les quarts de finale de la Coupe de France, avant un week-end manceau pour le Final Four de la Coupe de la ligue une semaine plus tard, et un autre déplacement, tout aussi périlleux, dans le Phare de Chambéry dans deux semaines.