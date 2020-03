Finalement, le championnat de France de handball sera suspendu jusqu'au 22 avril, en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé la Ligue nationale (LNH), vendredi dans un communiqué. Au total, ce sont quatre journées de Starligue qui sont ainsi concernées, ainsi que quatre journées de Proligue (2e division).

La Fédération française de hand avait annoncé jeudi la suspension de toutes les compétitions juqu'au 5 avril, une décision qui concernait les ligues professionnelles messieurs (LNH) et dames (LFH), mais aussi tous les championnats régionaux, nationaux et départementaux. Le Final Four de la Coupe de la Ligue messieurs qui devait avoir lieu ce week-end au Mans avait déjà été annulé.