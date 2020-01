Le hand français est en deuil. Il vient de perdre son célèbre arbitre, Thierry Dentz. Un arbitre qui a officié pendant 26 ans en D1 mais également arbitré une centaine de matches de Ligue des Champions avec son binôme Denis Reibel. Thierry Dentz a participé à son dernier match en décembre 2018 avant de démarrer un long combat contre la maladie.

"Le binôme composé par Thierry et Denis a rendu des services considérables avec beaucoup d’expertise. Ils étaient aussi les arbitres les plus appréciés par les entraineurs et les joueurs", a assuré, François Garcia, directeur national de l'arbitrage, sur le site officiel de la fédération française de handball. "Nous nous étions promis que si l’un de nous deux devait arrêter l’arbitrage, l’autre le ferait aussi. Lorsqu’il est tombé malade, il m’a encouragé à poursuivre avec quelqu’un d’autre mais je lui ai rappelé notre promesse", a déclaré pour sa part Denis Reibel.