Prévu jeudi, le match Aix-Montpellier a été reporté en raison de l'épidémie du coronavirus, a annoncé la Ligue nationale de handball (LNH), lundi. "En raison des nouvelles mesures contraignantes annoncées pour lutter contre la propagation du coronavirus, la Commission d'organisation des compétitions de la Ligue nationale de handball a pris la décision de reporter certaines rencontres officielles programmées mercredi 11 et jeudi 12 mars", a expliqué la LNH.

Le match entre Aix et Montpellier en Starligue, ainsi que trois autres matches de Proligue en deuxième division (Cesson-Rennes contre Strasbourg, Dijon face à Limoges et Pontault-Combault contre Nancy), sont ainsi reportés. En revanche, "la perspective d'annuler" le Final Four de la Coupe de la Ligue masculine, samedi (demi-finales Paris SG-Toulouse et Nantes-Chambéry) et dimanche (finale) dans la salle d'Antarès du Mans, "n'est pas à l'ordre du jour" à cette heure a indiqué la LNH.

Elle décidera mardi, "en lien avec la préfecture de la Sarthe" et en fonction de "l'évolution de la situation sanitaire", du format : soit un huis clos partiel avec une jauge limitée à 1 000 spectateurs, soit un huis clos total. Antarès peut accueillir jusqu'à 6 000 spectateurs en configuration sport.

De son côté, la Ligue féminine de handball (LFH) a indiqué que "aucun report concernant la 20e journée du championnat ni des quarts de finale de Coupe de France nationale féminine n'est envisagé". La 20e journée de LFH est prévue samedi, alors que les quarts de Coupe de France sont programmées mardi et mercredi. Metz a d'ores et déjà limité sa jauge à 900 spectateurs au complexe sportif de Saint-Symphorien (capacité maximale de 1 200) pour le match mercredi contre Nantes en Coupe.