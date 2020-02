Après quatre défaites d'affilée, Montpellier a mis fin à sa série noire en championnat de France de handball en battant Saint-Raphaël (35-34), mercredi dans l'Hérault. Les Montpelliérains ont eu chaud. Menant de six buts à 17 minutes de la fin, ils ont vu les Varois revenir à un but, mais il ne restait que 9 secondes à jouer. L'ailier Hugo Descat a été le meilleur buteur du MHB avec 12 buts.

Montpellier est quatrième du classement, à égalité avec Toulouse qui a fait un faux pas en s'inclinant à domicile contre Chartres (33-29), mais à six points de la deuxième place. Nîmes est revenu provisoirement à la hauteur du dauphin Nantes, avant le choc de jeudi entre le "H" et l'inaccessible leader Paris. Les Parisiens auront pratiquement le titre en poche s'ils l'emportent en Loire-Atlantique.

Les Nîmois, à six points du PSG, ont fait la différence en deuxième période et ont dû repousser un rapproché dunkerquois à un but à cinq minutes de la fin. Jean-Jacques Acquevilo a été le meilleur buteur de l'Usam avec 7 buts.