Le Montpellier Handball compte neuf joueurs professionnels positifs au Covid-19 à trois jours de recevoir Saint-Raphaël pour la 6e journée de championnat. Les neuf joueurs professionnels, ainsi qu'un jeune du centre de formation et un membre du staff, soit 11 personnes au total, ont été isolés pour une durée de sept jours avant de passer de nouveaux tests la semaine prochaine. Conséquence : le MHB, qui occupe la 4e place, a demandé le report du prochain match de Starligue face à Saint-Raphaël, programmé samedi dans son antre de Bougnol, auprès de la Ligue nationale de Handball (LNH).

Selon le règlement de la LNH, tout club, dont celui de Montpellier et son effectif de seize joueurs, doit être en mesure de disposer de douze professionnels, dont un gardien, pour disputer une rencontre. Parallèlement, le club montpelliérain a fait une demande identique auprès de l'EHF, la Fédération européenne de handball, pour différer le déplacement prévu mardi à Magdebourg (Allemagne) lors de la 2e journée de la Ligue européenne (Ex-Coupe EHF).

La semaine passée, le double champion d'Europe, confronté à une première vague de six cas positifs, avait été contraint de renoncer à jouer son match de championnat à Istres et son match d'ouverture en Coupe d'Europe face à Moscou. Si la LNH et l'EHF valident ces reports, Montpellier comptera cinq matchs en retard toutes compétitions confondues.