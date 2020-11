Les handballeurs de Limoges ont remporté vendredi soir leur cinquième match de la saison lors de la 8e journée de Starligue sur leur parquet (30-26) face à Toulouse et renforcent ainsi leur surprenante deuxième place. Promus en fin de saison dernière, les Limougeauds comptent onze points et se rapprochent à trois longueurs du leader parisien, qui se déplace à Nîmes samedi pour son premier test de la saison. Depuis le début du championnat, seuls Limoges et Paris ont pu disputer tous leurs matches.