Le MHB et le H restent invaincus en Starligue, deux victoires et un nul côté montpelliérain (5 pts), trois succès et un nul pour les Nantais (7 pts). Mais ils laissent le Paris SG seul en tête du championnat avec quatre succès (8 pts) en autant de rencontres.

A domicile, Montpellier a dominé une grande partie de la rencontre, sans pour autant réussir à distancer définitivement Nantes, qui s'est accroché à son adversaire en fin de première période. "Ce qui est un peu triste, c'est que l'on a dominé quasiment tout le match, mais on n'a pas su tuer la rencontre ou les enfoncer. Et derrière, ça se paie cash", a regretté le Montpelliérain Hugo Descat (28 ans).

Que ce soit sur son aile gauche ou sur la ligne des jets à 7 mètres, Descat a été époustouflant, inscrivant près de la moitié des buts héraultais : 8 sur 9 dans le jeu, 5 sur 5 à 7 mètres et un total vertigineux de 13 buts.

Les Nantais peuvent nourrir des regrets

"Par rapport à la fin de match, on s'en sort bien, parce qu'on est à -3 à sept minutes de la fin. Au final, on s'en sort bien, parce que dans le +money time+, c'est -1, égalité, -1, égalité", souligne le natif de Paris, arrivé dans l'Hérault en 2019.

Les Nantais, avec les six buts de Thibaud Briet et les quatre réalisations d'Adrien Figuerras, peuvent aussi nourrir quelques regrets sur la fin de match. "On avait la possibilité de l'emporter, ça se joue à pas grand-chose sur la fin, un tir contré qui rentre. C'est dommage que l'on n'ait pas pu au moins tirer sur la dernière" possession de balle, a estimé de son côté le capitaine du "H", Rock Feliho.

Nantes, amoindri par l'absence de plusieurs blessés et notamment les deux demi-centres Rok Ovnicek et Aymeric Minne, va désormais pouvoir regarder vers la Ligue des champions et un déplacement chez les Danois d'Aalborg dès mercredi (18h45) pour la 4e journée.

