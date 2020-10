Les handballeurs parisiens ont poursuivi leur sans faute dans le Championnat de France en s'imposant à Ivry 35 à 25 samedi en fin d'après-midi, mais les sextuples champions de France en titre ont vu Nikola Karabatic sortir sur blessure.

Nikola Karabatic touché au genou droit

A la 16e minute de jeu, Nikola Karabatic, demi-centre et arrière gauche du PSG, s'est mal réceptionné, déséquilibré dans les airs après une passe pour son pivot polonais Kamil Syprzak (pour le 12e but parisien de la rencontre, 12-8). Son genou droit s'est tordu en retombant. L'international français de 36 ans est sorti du terrain en grimaçant, aidé par un coéquipier et un membre du staff. L'aîné des frères Karabatic passera des examens lundi pour connaître l'étendue de sa blessure.

Cela arrive dans une période dense pour les Parisiens, vainqueurs de leur premier match de la saison en Coupe d'Europe il y a deux jours et qui vont enchaîner les rencontres dans les prochains jours : jeudi à Kielce en Pologne en Ligue des champions, à Tremblay trois jours plus tard en Championnat, puis à domicile contre le Vardar Skopje (C1) et Limoges (Starligue) dans deux semaines, avant la trêve internationale.

Face à Ivry, le PSG a maîtrisé son sujet. Les Danois Mikkel Hansen et Henrik Toft Hansen ont inscrit huit buts chacun, meilleurs marqueurs du PSG. "On joue tous les deux jours, donc c'est compliqué pour les organismes", a commenté Yann Genty, de retour dans les buts du PSG après deux semaines d'absence, en raison d'un test positif au Covid-19.

Cette rencontre de la 5e journée de Starligue devait initialement débuter à 20h30, mais elle aurait alors dû se dérouler sans spectateur, à la suite des mesures gouvernementales qui sont entrées en vigueur samedi et le début du couvre-feu à Paris, en Ile-de-France et dans huit autres agglomérations entre 21h00 et 06h00.

Les Parisiens, qui visent un septième sacre national consécutif, caracolent en tête de la Starligue avec 10 points, cinq victoires en autant de rencontres. Montpellier et Nantes, ses deux premiers poursuivants invaincus comptent respectivement 5 et 7 points, mais sont pour l'instant à l'arrêt en raison de plusieurs cas de Covid-19 dans leurs effectifs.

Les Héraultais devaient affronter Istres samedi soir et les Nantais devaient accueillir Tremblay dimanche après-midi, deux rencontres reportées.

