Un match nul à Toulouse (29-29) et les joueurs d'Alberto Entrerrios cèdent encore du terrain sur les deux premiers de la Starligue, Montpellier et le Paris SG. Les Nantais comptent 27 points, soit neuf de moins que les Parisiens et les Héraultais, vainqueurs de Istres samedi (33-24) mais qui ont joué deux matches de plus que Nantes et Paris depuis le début de la saison (20 contre 18). En trois jours, ils sont passés de l'exploit à Kielce pour arracher la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions à la déception dans le Championnat de France, avec ce nul. Et encore, le H était mené de trois buts à trois minutes de la fin et a arraché le point du nul à dix secondes du terme grâce à Valero Rivera.

"On s'en sort bien"

"On s'en sort bien", a reconnu le capitaine nantais Rock Feliho au micro de beIN Sports à la fin du match. "C'était mal embarqué pour nous à trois minutes de la fin. Dans la course pour une place en Ligue des champions, on n'a pas droit à l'erreur. On a réussi à ne pas perdre, c'est bien. On a fait preuve de courage". Nantes se déplacera à Nîmes mardi et recevra Dunkerque samedi prochain en Starligue, pour tenter de conserver de minces espoirs dans le championnat de France. De son côté, le MHB a parfaitement lancé dix jours absolument essentiels dans leur saison par un succès contre Istres à domicile. Une victoire qui lui permet de revenir à égalité en tête du classement de Starligue, mais avec deux matches de plus que le Paris SG au compteur.

Les joueurs de Patrice Canayer vont désormais recevoir les Füchse Berlin mardi, en quart de finale aller de la Ligue européenne (C2), puis se déplacer à Paris samedi pour le sommet de la Starligue, puis un autre déplacement à Berlin cette fois ci pour le quart de finale retour de C2. "On est dans une bonne dynamique. On va maintenant attaquer un bon virage dans la saison. C'est là que ça peut se jouer. On va voir si cette confiance emmagasinée va nous permettre de basculer du bon côté", a souligné le capitaine montpelliérain Valentin Porte.

