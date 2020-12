Au coude à coude à la fin d'une première période équilibrée et rythmée (14-15), Nîmes a infligé un 4-0 dès le début de la seconde aux Raphaëlois (35e, 18-15), avec notamment trois buts de Michaël Guigou, dont deux jets de 7m (8 réalisations au total). Avec seulement un but d'avance à 25 secondes du terme de la partie, les Gardois ont maîtrisé la dernière possession pour s'assurer la victoire.

Malgré la prestation remarquée du gardien varois Alexandre Demaille (17 arrêts à 40%) et les six buts de Raphaël Caucheteux, le SRVHB pointe après cette cinquième défaite en onze matches joués, à la 8e place (9 pts). Résultats et classement de la Starligue de handball, après les rencontres de la 12e journée, disputées samedi.