Le triple champion olympique Nikola Karabatic, a prolongé son contrat avec le PSG handball, avec lequel il est désormais lié jusqu'au 30 juin 2023, a annoncé le club lundi dans un communiqué.

"Voir Nikola prolonger sous les couleurs parisiennes est une très grande fierté pour le club. (...) Son talent, son expérience et sa détermination seront encore des références pour les autres joueurs de l'effectif et un atout majeur pour notre collectif dans sa quête de titres au cours des mois à venir. Avec un leader comme Nikola, le Paris Saint-Germain peut nourrir de grandes ambitions", s'est félicité Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du PSG.

Ad

"Je suis très heureux de poursuivre l'aventure", a confié Nikola Karabatic, 37 ans, après avoir signé son contrat. "Il y avait une volonté profonde de prolonger notre histoire commune. L'année qui s'est écoulée et ma longue convalescence ont renforcé mon attachement au Paris Saint-Germain. (...) Je veux continuer à aider le club à grandir, que ce soit en remportant un maximum de trophées ou en soutenant les actions sociétales qu'il porte en dehors des terrains", a ajouté le joueur, cité dans le communiqué.

Championnat D1 Toujours intouchable, le PSG surclasse Aix HIER À 22:40

Le joueur le plus sacré en Starligue

Arrivé au PSG en juillet 2015, Karabatic a remporté six championnats de France sous les couleurs Rouge et Bleu mais aussi une Coupe de France, trois Coupes de la Ligue et deux Trophées des Champions, devenant le joueur le plus sacré en Starligue avec un total de 13 titres. Il a marqué 854 buts en 283 matches avec le PSG.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en octobre 2020, Nikola Karabatic a effectué son retour à la compétition à temps pour participer aux Jeux de Tokyo en août dernier et vivre un premier sacre olympique aux côtés de son frère Luka (33 ans), pivot des Bleus. Il a fait part début septembre de son souhait de continuer à jouer avec les Bleus.

Des missiles, une roucoulette et... un petit bijou pour finir : Le Top 5 des buts de la 6e journée

Championnat D1 Le PSG renverse Montpellier et conforte sa place de leader 24/10/2021 À 19:36