Trois jours après Nikola Karabatic, place à Henrik Toft Hansen. Ce jeudi, le pivot danois a prolongé son contrat le liant au PSG jusqu'en juin 2023. L'international de 34 ans (140 sélections) est l'un des derniers joueurs de l'effectif parisien, avec le Polonais Kamil Syprzak, dont le contrat arrivait à échéance à l'issue de la saison et dont le départ n'était pas acté.

Ceux de Nedim Remili et de Benoît Kounkoud vers Kielce, de Mikkel Hansen en direction d'Aalborg ou encore de Vincent Gérard, en partance pour Saint-Raphaël, ont été officialisés en fin de saison dernière avec un an d'avance. "Continuer mon aventure sous les couleurs parisiennes était ma priorité, explique dans un communiqué du PSG Henrik Toft Hansen, médaillé d'argent à Tokyo cet été. J'ai la chance d'évoluer dans l'un des plus grands clubs du monde, qui vise l'excellence dans toutes les compétitions."

Le joueur arrivé dans la capitale en 2018 rêve de remporter la Ligue des champions avec le PSG.

