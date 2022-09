Nantes est allé battre Montpellier dans sa salle 30-29 dimanche lors de l'affiche de la deuxième journée de la Starligue de handball. Grâce à ce succès, les Nantais, deuxièmes de l'exercice 2021-2022, rejoignent en tête du classement le Paris SG, champion en titre, et Cesson-Rennes, tous deux victorieux ce week-end.

Ad

Nantes a confirmé son statut de nouvelle place forte du handball français face au MHB, club tricolore le plus titré, qui fête ses 40 ans cette année mais court après un titre de champion depuis dix ans. Après une première période équilibrée (16-15 pour Montpellier à la pause), les Nantais ont fait la course en tête durant la deuxième avec le plus souvent une avance de trois buts.

Championnat D1 Paris poussif mais victorieux pour sa première 11/09/2022 À 17:54

Le "petit miracle" de Pesic

L'efficacité de Kyllian Villeminot (11 buts) et Hugo Descat (7 buts) a permis aux Héraultais de revenir à un but de leurs adversaires. Mais le gardien du H, Ivan Pesic (13 arrêts), a repoussé le tir de l'égalisation de Valentin Porte à l'ultime seconde. "On a réussi à tenir jusqu'à la fin sur un petit miracle d'Ivan. Ce n'est que la deuxième journée, mais elle est importante cette victoire", s'est félicité au micro de beIN Sports Aymeric Minne, meilleur buteur nantais (8).

"C'est frustrant car on fait une bonne première mi-temps. En début de deuxième, on a été un peu en-dessous, avec un peu moins de rythme. On est très déçus du résultat de ce soir. Ça se joue sur un ballon. C'est comme ça, mais la saison est longue (...) ça va peut-être nous servir", a réagi de son côté Kyllian Villeminot. C'est un autre choc qui attend Montpellier avec la réception de Cesson-Rennes vendredi lors de la troisième journée de championnat, alors que Nantes accueillera Ivry dimanche après avoir affronté le club hongrois de Szeged jeudi en Ligue des champions.

Championnat D1 Nantes impressionne d'entrée, Aix chute à Chartres 09/09/2022 À 20:51