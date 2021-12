La Norvège s'est qualifiée pour les demi-finales du Championnat du monde mercredi en fin d'après-midi à Granollers (Espagne). Elle affrontera l'Espagne pour une place en finale. En quarts de finale, les coéquipières de Stine Oftedal, l'une des meilleures si ce n'est la meilleure joueuse au monde, ont surclassé la Russie (sous drapeau neutre) 34 à 28. Les Scandinaves prennent ainsi leur revanche des Jeux olympiques sur les Russes, qui s'étaient hissées en finale en battant la Norvège en demi-finale à Tokyo il y a un peu plus de quatre mois. La Russie s'est toutefois rendue en Espagne sans six joueuses cadres, dont Anna Viakhireva et Daria Dmitrieva.

Mercredi, la liaison entre les arrières Nora Mork (9 buts) et Stine Oftedal (3 buts), et la pivot Kari Brattset (6 buts) a été parfaite côté norvégien, alors que l'ailière Sanna Solberg-Isaksen (7 buts) a fait souffrir la défense russe souvent en retard. Les Norvégiennes, frustrées par la médaille de bronze aux Jeux olympiques, visent un titre mondial qui leur échappe depuis 2015.

