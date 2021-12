Les Bleues enchaînent bien. Pour son deuxième match dans ce Mondial 2021 en Espagne, l’équipe de France féminine a battu la Slovénie (18-29) à Granollers. Après un premier succès contre l’Angola, les championnes olympiques valident leur ticket pour le tour principal avec cette seconde victoire. Les Tricolores comptent désormais quatre points et tentera le 3/3 contre le Monténégro, mardi, qui tentera de glaner ses premiers points, ce dimanche soir, contre les Angolaises.

Ad

La paire Glauser-Darleux confirme, Zaadi, meilleure joueuse

Championnat du monde Les choses sérieuses commencent pour les Bleues IL Y A 18 HEURES

"Si nous arrivons à bloquer leurs attaques, nous aurons fait une bonne part du chemin" indiquait Olivier Krumbholz avant la rencontre. Visiblement, ses joueuses ont bien reçu le message. Solides en défense, les Bleues sont parvenues à annuler les offensives slovènes jusqu’à la 14e, minute du premier but des coéquipières d’Ana Gros. Pendant ce temps-là, les championnes olympiques en titre, emmenée par une Grace Zaadi appliquée devant Pandzic (3 buts en première période), ont creusé l’écart (8-1, 17e).

Si les Tricolores se sont un peu relâchées ensuite, traversant une disette de huit minutes, voir la légère remontée des Slovènes les a fait réagir et leur a fait reprendre leur sérieux et leur marche en avant. Chloé Valentini, Grace Zaadi puis Pauletta Foppa ont permis à l’équipe de France de compter un avantage de cinq buts à la pause (8-13) grâce, notamment, à un bon 48% de réussite au tir pour les Bleues, contre seulement 29% pour les Slovènes qui ont buté sur une bonne Laura Glauser, auteure de sept arrêts et un bon 47%.

Soin du goal-average

Au retour de la pause, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont prolongé leur première période sérieuse et n’ont jamais douté. Les deux buts coup sur coup d’Estelle Nze Minko, celui de Coralie Lassource et les deux arrêts de Cléopâtre Darleux à la 55e ont permis aux Bleues de creuser l’écart. La joueuse de Brest, entrée après la pause à la place de Laura Glauser, a confirmé la forme de la paire de gardiennes avec cinq arrêts en seconde période (5/15, 33%). Nze Minko (6/9) et Zaadi, élue meilleure joueuse de la rencontre, (4/5) ont terminé meilleures buteuses de l’équipe de France face à des Slovènes trop fébriles en défense (18-29).

Ce deuxième succès des Bleues, après celui enregistré contre l’Angola vendredi (30-20), valide leur ticket pour le tour principal et leur fait prendre une réelle option sur la première place. Les Françaises ont même soigné leur goal-average avec ce +11 avant un troisième match, mardi, contre le Monténégro, défait par les Slovènes vendredi (18-28), qui tentera de remporter ses premiers points contre les championnes d’Afrique en titre ce dimanche soir.

Championnat du monde Les Bleues impériales pour lancer leur campagne 03/12/2021 À 18:28