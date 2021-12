Les Bleues carburent déjà. Quatre mois après leur sacre olympique à Tokyo, les joueuses de l'équipe de France de handball ont réussi leur entrée en lice dans ce Championnat du monde 2021 et déjà montré les crocs au reste du plateau. Vainqueures d'une équipe d'Angola robuste, dangereuse, mais limitée, vendredi au Palau d'Esports de Granollers, au Nord de Barcelone, les filles d'Olivier Krumbholz ont signé une victoire autoritaire par dix buts d'écart face aux Angolaises (30-20). Avant d'affronter le Monténégro et la Slovénie, deux clients plus importants, ce large succès a déjà permis de se mettre à l'abri au niveau du goal average. C'est toujours ça de pris.

Ad

Plus d'infos à suivre...

Championnat du monde Nze Minko : "C’est une drogue, finalement !" IL Y A 20 HEURES

Championnat du monde "Sans pression" mais pas sans ambitions : les Bleues à la poursuite d'un nouveau sacre HIER À 23:46