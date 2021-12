Allison Pineau, le titre olympique vous donne-t-il plus d'obligation de faire un résultat lors du Mondial ?

Allison Pineau. : "L'important, c'est de reprendre une marche en avant, de reposer des bases solides qui vont nous permettre d'évoluer avec sérénité jusqu'à 2024 (les Jeux à domicile). Parce que c'est notre plus gros objectif. Même s'il est loin, c'est l'objectif ultime. Cette équipe doit prendre les matches comme ils viennent. Il y a des ingrédients que l'on n'a peut-être pas encore retrouvés, des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Cette équipe, comme à son habitude depuis plusieurs années maintenant, va vouloir aller le plus loin possible, aller gagner. Mais chaque aventure est différente."

Il n'y a pas un relâchement, mais on aborde les compétitions avec peut-être un petit peu plus de légèreté

Attendez-vous quelque chose de particulier de ce Mondial ?

A.P. : "J'ai envie que l'on fasse un bon premier tour, que l'on puisse acquérir certaines compétences, que chacun trouve sa place, que les nouvelles puissent prendre la mesure de ce qui les attend dans ces matches-là parce qu'il va y avoir de la pression. Forcément, on a envie de faire quelque chose, de retourner dans le dernier carré, c'est logique et ça coule de source, mais ce n'est pas si facile. Rien n'est écrit d'avance. Il peut y avoir des surprises pour une compétition après les JO. Il n'y a pas un relâchement, mais on aborde les compétitions avec peut-être un petit peu plus de légèreté. On est l'équipe de France, on sait que l'on a un statut à tenir. Mais j'ai envie de prendre cette compétition avec beaucoup de légèreté, pas minimiser, mais y aller sans pression."

Olivier Krumbholz et ses joueuses ont explosé au coup de siffley final Crédit: Getty Images

Plusieurs joueuses vont disputer leur premier grand championnat. Est-ce une bonne chose pour ce groupe ?

A.P. : "C'est un sentiment un peu étrange : il y a les filles avec qui on a tout vécu qui sont parties et ça laisse un petit vide, et il y a les nouvelles filles qui rêvent de ça, de gagner une médaille, une compétition. Elles vont arriver pour gagner leur place, gagner des minutes de jeu, apporter cette fraîcheur. Et peut-être aussi ce petit truc qui va nous manquer à un moment donné, dont on va avoir besoin. Pas parce que l'on est rassasiées, mais parce que l'on a une motivation qui peut être différente. Chacun va puiser à des endroits différents pour se trouver une motivation supplémentaire, pour permettre au groupe de grandir au fur et à mesure de cette compétition."

