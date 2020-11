Quatre joueurs de l'équipe d'Allemagne sont revenus du rassemblement international la semaine dernière porteurs du Covid-19, occasionnant des reports de matches en championnat et relançant les doutes sur le déplacement au Mondial de janvier en Egypte. Vendredi matin, les clubs de Bundesliga (HBL) se sont réunis virtuellement en urgence pour statuer, et finalement décider de ne pas interrompre le championnat, comme certains le proposaient après les contaminations de joueurs de Stuttgart, Berlin, Minden et Melsungen.

"Évidemment nous avons discuté d'une éventuelle suspension du championnat, mais il n'en est plus question, a déclaré après la téléconférence le patron du Füchse Berlin Bob Hanning. Nous allons jouer selon le calendrier prévu, comme au football". Dépendants plus que jamais des droits TV et de leurs sponsors en l'absence de public, les clubs considèrent que la poursuite de la Bundesliga est prioritaire par rapport à la quête d'un titre mondial pour la sélection. Cinq matches ont été reportés cette semaine, et trois du week-end à venir sont déjà repoussés.