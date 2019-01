A une semaine du Mondial, les Bleus engrangent de la confiance

Les handballeurs français ont dominé la Slovénie, 34 à 25, samedi à Rouen en match de préparation à une semaine du début du Mondial en Allemagne. Les Bleus, tenants du titre, joueront une deuxième fois contre les Slovènes lundi à Rouen (19h00). Ils commenceront leur Mondial vendredi à Berlin face au Brésil.

Sans Luc Abalo et Adrien Dipanda, laissés en tribunes par Didier Dinart, les Bleus ont réussi une superbe première période et menaient déjà de sept buts après 30 minutes de jeu (18-11). En face, les médaillés de bronze du dernier Mondial, pas qualifiés pour l'édition 2019, n'ont jamais pu vraiment réagir même s'ils sont revenus à six buts à moins de dix minutes de la fin (29-23). Les Bleus ont finalement remis le pied sur l'accélérateur pour s'offrir un succès facile (34-25).

Lundi, les Bleus affronteront de nouveau la Slovénie et ensuite Didier Dinart devra donner sa liste définitive pour le Mondial qui débutera vendredi prochain face au Brésil. "Je préfère avoir l'embarras du choix", a déclaré le sélectionneur, reconnaissant que dans ces moments-là "on ne dort pas bien en général". La liste des seize, ou peut-être des dix-sept ou dix-huit, sera annoncée mardi.