Dinart dévoile la liste des Bleus pour le Mondial, sans Tournat, Nyokas et Caucheteux

Le rendez-vous était donné à la Maison du Handball, ce mardi. Comme prévu, Didier Dinart y a communiqué sa liste pour le Mondial (10-27 janvier) en fin de matinée. Et le sélectionneur de l'équipe de France a décidé d'écarter Nicolas Tournat, Olivier Nyokas et Raphaël Caucheteux. Au total, ils seront donc dix-sept à faire le voyage en Allemagne et au Danemark.

Concernant le dernier sortant (la feuille de match peut contenir 16 joueurs maximum), Dinart n'a pour le moment pas tranché. Le patron des Bleus se "donne le temps" de la réflexion. "Il peut encore se passer des choses", a-t-il expliqué en conférence de presse.

La liste des Bleus

Gardiens : Cyril Dumoulin, Vincent Gérard

Ailiers gauches : Mathieu Grebille, Michaël Guidou, Kentin Mahé

Arrières gauches : Romain Lagarde, Timothey N'Guessan

Demi-centre : Nicolas Claire

Pivots : Ludovic Fabregas, Luka Karabatic, Cédric Sorhaindo

Arrières droits : Adrien Dipanda, Nedim Remili, Dika Mem