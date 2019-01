Ch. du monde - Les Bleus l'emportent sur le fil face à l'Allemagne (26-25) et décrochent le bronze

Et la France a rejoué un mauvais coup à l’Allemagne. Comme lors du tour préliminaire, les Bleus ont marqué à la dernière seconde face aux co-organisateurs du Mondial. Mais alors qu’ils avaient décroché le nul la dernière fois, le but de Nikola Karabatic a cette fois offert le match aux Bleus, et la médaille de bronze. Une belle récompense pour cette équipe de France, d’abord peu adroite au tir, mais qui a livré une prestation globalement sérieuse pour conclure la compétition.

Plus d'infos à suivre...