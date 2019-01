Le Brésil qualifié pour le tour principal, les Bleus fixés sur leur nombre de points

Avant même de jouer, les Bleus en savent plus sur leur avenir. Les handballeurs français, doubles tenants du titre, débuteront la seconde phase de groupes du Mondial 2019 à Cologne (Allemagne) avec trois points au compteur, après la victoire du Brésil contre l'équipe de Corée unifiée 35 à 26, jeudi à Berlin. Cette victoire brésilienne assure la qualification de l'équipe sud-américaine pour le second tour, éliminant par conséquent la Russie du tournoi.

La rencontre de la France contre la Russie jeudi en soirée (20h30), avec le retour de la star Nikola Karabatic, n'aura ainsi pas de répercussion arithmétique pour la suite du Mondial. Le match nul des Bleus contre l'Allemagne (25-25) et la victoire contre le Brésil (24-22) sont ainsi conservés pour la seconde phase de groupes de la compétition. Les Français auront donc trois points, tout comme l'Allemagne, alors que le Brésil débutera le second tour avec zéro point. Ils croiseront avec la Croatie, l'Espagne et l'Islande (qui a battu ce jeudi la Macédoine, 24-22), avec pour objectif de décrocher l'une des deux premières places du groupe pour atteindre les demi-finales.