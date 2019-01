Les favoris s'imposent

Pas de déconvenue majeure pour les principaux favoris en ouverture du Mondial. Dans le groupe B à Munich, la Croatie a dominé l'Islande 31 à 27 grâce à 8 buts de l'arrière Luka Stepancic et à 6 autres de Luka Cindric. Dans ce groupe, qui "croisera" avec les Bleus au deuxième tour, l'Espagne a maîtrisé le faible Bahreïn 33 à 23 avec 7 buts de Ferran Solé Sala.

A Herning (Danemark), dans le groupe C, la Norvège a écrasé la Tunisie 34 à 24. Sander Sagosen a brillé en marquant six fois, soit trois de moins que Magnus Jondal, meilleur buteur du match.

Le Qatar, outsider, battu par l’Angola

Il y a tout de même eu deux surprises : le match nul de la Hongrie face à l'Argentine 25 à 25 et la défaite du Qatar contre l'Angola, 24 à 23, dans le groupe D à Copenhague. L'Émirat, avec une équipe de mercenaires naturalisés, avait créé la sensation en prenant la médaille d'argent, à domicile, au Mondial-2015. La Suède a eu plus de mal à battre l'Égypte, 27 à 24 dans le groupe D à Copenhague.

Jeudi, les coorganisateurs, l'Allemagne (groupe A) et le Danemark (groupe C), étaient entrés victorieusement dans la compétition en écrasant respectivement la Corée (30-19) et le Chili (39-16).