Pour leur entrée en lice en Ligue des champions, les handballeurs nantais ont tenu la dragée haute aux Hongrois de Veszprem avant de rendre les armes dans les vingt dernières minutes et de s'incliner 28 à 24, mercredi soir dans leur H Arena. Pendant plus de 35 minutes, les joueurs d'Alberto Entrerrios ont offert un très joli spectacle aux près de 4000 spectateurs présents dans la salle de Beaulieu, de retour pour un match officiel après la pause forcée par la pandémie de Covid-19.

Pour leur retour dans la compétition reine du handball européen, les Nantais se sont rassurés, mais ont manqué un peu de fraîcheur physique en cours de seconde période et ont subi la supériorité hongroise. "C'est le premier match, c'est un avertissement. On doit encore élever notre niveau de jeu. Il faut avoir plus confiance en nous, il faut faire mieux que ça, il n'y a pas l'excuse du premier match", a toutefois pesté le capitaine nantais Rock Feliho au milieu du terrain après la défaite. "On a des ambitions oui ou non ? Oui, mais pas en faisant ça", a-t-il ajouté.