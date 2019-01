MONDIAL 2019 - La France et l'Allemagne font match nul (25-25) au terme d'un match épique

Ces Bleus sont des durs à cuire ! Grâce à un but tout en puissance de Timothey N'Guessan à la dernière seconde, l'équipe de France a arraché un nul face à l'Allemagne (25-25), à Berlin, et montré qu'elle vendra chèrement son titre de championne du monde. Les Tricolores sauvent par la même leur première place en tête du groupe A. Malmenés et accrochés par de valeureux Allemands tout au long de la rencontre, les hommes de Didier Dinart ont su faire le dos rond et répondre coup pour coup à des adversaires déterminés (qui évoluaient à domicile) et qui ont longtemps cru à la victoire. Même s'ils ne l'ont pas emporté, les Bleus ont montré de nombreux signes encourageants pour la suite de la compétition, et ce, malgré la sortie prématurée sur blessure de leur capitaine Cédric Sorhaindo. Après quatre matches, les Bleus restent invaincus et pointent seuls en tête de leur groupe avant d'affronter la Russie, dès jeudi.

