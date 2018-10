Nikola Karabatic opéré et forfait pour le Mondial

Voilà une nouvelle aux allures de vrai coup de massue. Comme annoncé par le PSG Handball ce vendredi matin, Nikola Karabatic, victime de "douleurs récurrentes au pied gauche", a été opéré ce vendredi matin d’un "hallux valgus". Son temps de récupération ? Entre quatre et six mois. Vous l'avez compris, il sera donc forfait pour le Championnat du monde co-organisé par le Danemark et l’Allemagne (10-27 janvier). Les Bleus, déjà en quête d'un joker, selon L'Equipe, vont devoir faire sans leur star.

"C’est dur et très décevant… J’ai essayé, j’ai serré les dents à plusieurs reprises, hélas ça n’a pas suffi !", explique Karabatic sur le site du club. "Ça va être la première compétition internationale que je vais manquer avec les Bleus. C’est un Mondial organisé en Allemagne et au Danemark, terres de handball, qui offre une place qualificative pour les Jeux Olympiques. Difficile de devoir renoncer à tout ça. En même temps, je savais aussi qu’en poursuivant sur cette voie, je n’avais aucune chance de pouvoir disputer cette compétition", poursuit-il. Fataliste, il sait qu'il ne pouvait pas continuer à jouer dans ces conditions.

"J’aurais très bien pu aggraver ma blessure et peut-être dû mettre un terme à ma carrière, annonce Karabatic. Je suis très triste de rater tout ça, de ne pas pouvoir être aux côtés de mes amis et coéquipiers en janvier prochain. Mais je n’aurais pas été en état de jouer, j’aurais été un poids pour l’équipe."